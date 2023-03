«Staatspolitisches Problem»: Uni Bern schreibt Beschwerden für Flüchtlinge – das sorgt für Ärger

«Falscher Bereich für solche Übungen»

Regierungsrat sieht Gefahr der Rufschädigung

«Lassen uns nicht dreinreden»

Weil Law Clinics gemeinhin in den Bereichen öffentliches Recht und Strafrecht agieren, würden sie sich stets mit staatlichen Massnahmen beschäftigen – und müssten «gegebenenfalls gegen staatliche Institutionen mit Rechtsmitteln vorgehen», argumentiert die HRLC-Leitung in ihrer Stellungnahme zur Interpellation. Dass sich die Uni damit auf staatspolitisch heikles Terrain begebe, wie von den Interpellanten behauptet, stellt Achermann in Abrede. Vielmehr trage die HRLC zur Durchsetzung der Menschenrechte bei und verfolge so eine verfassungsrechtliche Zielvorgabe. Der Rechtsprofessor weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bund und Kantone selbst Rechtsberatungsstellen im Asylbereich mitfinanzieren – faktisch also die amtliche Vertretung von Asylsuchenden, damit diese gegen den Staat vorgehen können. «Was wir in der Law Clinic machen, kann so verkehrt also nicht sein.»