Royales Foto: Uni Cambridge veröffentlicht Studentenfoto von König Charles III.

Das Foto wurde in der berühmten Bibliothek Wren Library des Trinity College aufgenommen.

König Charles III. im Jahr 1967 an der Universität Cambridge.

Das Porträt in der Grösse einer Briefmarke zeigt den damals 18 Jahre alten Thronfolger im Oktober 1967 in der berühmten Bibliothek Wren Library des Trinity College. Dazu besagt eine Notiz: «Wales. HRH, The Prince of» (Wales. Seine königliche Hoheit, Prinz von).