Uni-Dozentin sorgt für Empörung: «Absitzen und sich durchs Studium kiffen»

1 / 3 Rund 277’000 Studierende gibt es aktuell in der Schweiz. Knapp 170’000 studieren 2021/22 an universitären Hochschulen in der Schweiz, rund 85’000 an Fachhochschulen und etwa 23’500 an pädagogischen Hochschulen. Getty Images Mit verschiedenen Aussagen eckt nun Wirtschaftshistorikerin Andrea Franc, die an der Universität Basel (im Bild) und an der Uni Luzern tätig ist, bei Studierenden der Geisteswissenschaften an. So würden diese teilweise ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Es gebe mehr Teilzeit-Akademiker, die weniger verdienen und etwa Geld für Prämienverbilligungen beantragen. 20min/Taddeo Cerletti Bei der Universität Luzern hat man einen «völlig anderen Eindruck» von Studierenden: «Unabhängig von den Aussagen stellen wir fest, dass unsere Absolvierenden der Geisteswissenschaften sehr gut im Berufsleben ankommen und dabei die Fähigkeiten, welche sie im Studium erlangen, optimal einsetzen können.» 20min

Darum gehts

Mit verschiedenen Aussagen sorgt Wirtschaftshistorikerin Andrea Franc, die an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern doziert und auch Privatdozentin für Geschichte an der Universität in Basel ist, derzeit bei Studierenden für Ärger. Im Interview mit dem Titel «Die Studenten vergeuden ihre Zeit» in der NZZ äussert sich Franc etwa zu Studierenden der Geisteswissenschaften, die «sich durchs Studium kiffen» und während des Geschichtsseminars auf dem Smartphone Spiele spielen. «Wer sich so an der Wirtschaftsfakultät verhält, fliegt durch die Prüfung», wird Franc zitiert.

Sie kritisiert auch, dass das Niveau unter Historikern zu tief ist und dass Geisteswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler oft nur Teilzeit arbeiten und so nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen würden. Dadurch würde etwa das Sozialsystem belastet: «Das Schweizer Sozialsystem fusst auf dem Gedanken, dass die Leute ihr Potenzial ausschöpfen und nicht freiwillig auf Erwerb verzichten, also zwei Tage in der Badi liegen und dafür Prämienverbilligung beantragen», so Franc. So finde eine Umverteilung von Arbeitern zu Teilzeit-Akademikern statt. Lehrabgänger stehen früher im Berufsleben und finanzieren so das Leben von Geisteswissenschaftlern mit, die erst später im Berufsleben ankommen, so der Vorwurf.

Auf Twitter wird rege kommentiert

Das Interview sorgt auf Twitter für Unverständnis: «Man kommt aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus … da werden Kraut und Rüben zusammengeworfen (VWL ist übrigens auch eine Sozialwissenschaft) und altbackene Stereotype bedient», schreibt eine Twitter-Userin. «Frau Franc kann ja gerne auf ihre steuerfinanzierte Professorinnenstelle verzichten, wenn sie das schlechte Gewissen plagt ...», meint ein weiterer User. Zuspruch für das Interview gibts jedoch auch: «Da heulen die Langzeitstudenten unkontrolliert auf, wenn ihnen endlich mal eine Frau auf den Schwanz tritt!»

Sauer aufgestossen sind die Aussagen im Interview auch Samuel Zbinden. Der Surseer studiert an der Uni Luzern interdisziplinär Ökonomie, Philosophie und Politik. «Die Kritik von Frau Franc ist sehr plump, populistisch und auf einem Niveau, wie ich es nicht von einer promovierten Dozentin erwarten würde», sagt er. «Mich irritiert, dass Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen pauschal als faul bezeichnet werden. Gleichzeitig unterrichtet sie als Historikerin Geisteswissenschaften. Ich frage mich, ob sie nicht im falschen Job ist, wenn sie ihre eigene Berufsgattung derart schlechtredet.»

Uni Luzern sieht es anders

«Besonders irritiert mich, dass eine Geisteswissenschaftlerin mit einer solchen pauschalen Kritik unterster Schublade nicht zu einer sinnvollen Debatte beiträgt.» Franc spiele die unterschiedlichen Bildungswege in der Schweiz, die Berufslehre und das Studium, gegeneinander aus. «Beide sind unglaublich wertvoll», meint Zbinden. «Frau Franc greift ganze Fakultäten pauschal an. Da sie an der Uni Luzern unterrichtet, greift sie dementsprechend auch diese an. Ich wünsche mir von der Uni Luzern eine klare Stellungnahme für die eigenen Fakultäten, und dass sie sich für die Wissenschaft starkmacht.»