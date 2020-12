An einer solchen Prüfung seien bis zu 200 Personen anwesend, und das soll gehen, während Restaurants und Kulturbetriebe geschlossen sein müssen? Er könne das nicht nachvollziehen.

Die Universität Basel setzt auch im Herbstsemester 2020 auf Präsenzprüfungen. Diese sollen in den Messehallen stattfinden.

Ein betroffener Student äussert in einer Mail harsche Kritik an der Universität.

Als wäre die Statistikprüfung der Wirtschaftswissenschaften an der Uni nicht schon genug verhasst. Jetzt hat die Universität Basel entschieden, diese auch im Corona-Jahr als Präsenzverstanstaltung durchzuführen. Betroffene Studierende halten das für eine schlechte Idee.

«In diesen schweren Zeiten hat sich die Universität Basel entschieden, weiterhin Präsenzprüfungen mit locker bis zu 200 Personen durchzuführen, und das schon bereits nächste Woche», schreibt ein Wirtschaftsstudent am Freitag in einer aufgebrachten E-Mail an die 20-Minuten-Redaktion.