Lausanne – Uni lässt Mathe-Genie nach Tod von Mutter Prüfung nicht verschieben

Wer Corona-Symptome zeigt, darf an der renommierten Hochschule Prüfungen verschieben lassen. Nach einem persönlichen Schicksalsschlag wurde dies einem Bachelorstudenten jedoch verwehrt. Pikant: Als Hochbegabter studiert dieser bereits seit er zwölf Jahre alt ist an der Uni.

Darum gehts Die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (französisch kurz: EPFL) kennt, wie die meisten Hochschulen, wegen Corona mittlerweile diverse Sonderregelungen für den Präsenzunterricht.

So können bei Symptomen Prüfungen verschoben werden.

Nicht unter diese Regelung ist offenbar ein Mathematik-Student gefallen. Der Hochbegabte musste trotz des Todes seiner Mutter vor Ort erscheinen.

Wie alle anderen Schweizer Hochschulen auch musste die École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) in den vergangenen knapp zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie umdisponieren. Seit Ausbruch der Pandemie erlaubt sie Studentinnen und Studenten, die Symptome aufweisen, auch ohne positives Testresultat Prüfungstermine zu verschieben. Nun hat die Zeitung «Le Matin Dimanche» jedoch einen Fall publik gemacht, der aufzeigt, dass die Verantwortlichen sich in anderen Fällen nicht ganz so flexibel zeigen. So erlaubten sie einem Bachelor-Studenten nicht, seine Semesterendprüfungen zu verschieben, obwohl nur wenige Tage zuvor seine Mutter verstorben war.

Florian Gerster ist 20 Jahre alt und kommt aus dem Kanton Jura. Er ist nicht irgendein Student, sondern ein Hochbegabter. Seit Florian zwölf Jahre ist, nimmt er an Kursen an der renommierten technischen Hochschule teil. Im Sommer 2021 steht er kurz vor Abschluss des ersten Semesters eines Mathematik-Bachelorstudiums. Am 18. Juni 2021 verstirbt seine Mutter auf tragische Weise an einem Herzstilltand. Drei Tage später sind die Prüfungen zum Abschluss des ersten Semesters des Bachelorstudiengans angekündigt. Daraufhin meldet sich der junge Mann beim zuständigen Departement, um die Prüfung verschieben zu lassen. Er erklärt, dass er an diesem Tag nicht könne, da dann die Beerdigung seiner Mutter stattfinde. Doch der zuständige Professor bleibt hart. Es sei «praktisch unmöglich», schriftliche Prüfungen zu verschieben – auch in gravierenden Fällen –, erklärt er Florian.

Die Schule lehnt seinen Antrag dann auch offiziell ab. Dies, obwohl mehrere Lehrkräfte Florian und der Schule angeboten hatten, die mündlichen Prüfungen um ein bis zwei Wochen zu verschieben. Doch die Schule bleibt hart: Schriftliche Prüfungen könnten nur im Sommersemester geschrieben werden. Die Nachricht bedeutet de facto, dass Florian das erste Studienjahr wiederholen muss. Das lässt dieser nicht auf sich sitzen und legt Rekurs ein. Ein neuer Plan sieht vor, dass er doch noch an den Lehrveranstaltungen des zweiten Semesters teilnehmen kann. Die Abteilung für studentische Angelegenheiten teilt ihm mit, dass für besonders gute Studenten grundsätzlich die Möglichkeit bestehe, Prüfungen zu überspringen. Obwohl Florian in den vorangegangenen Prüfungen nicht überall Bestnoten erreicht hat, gibt das Gremium seine Zustimmung zum Vorschlag. Doch die Schulleitung interveniert abermals und verbietet die Sonderlösung.

Diese harte Haltung steht in krassem Gegensatz zur Situation vor einem Jahr. Wie «Le Matin Dimanche» schreibt, wurden damals mehreren Studenten und Doktoranden, die Symptome verspürten, erlaubt, ihre Prüfungen aufs Frühjahr zu verschieben. Es soll sogar möglich gewesen sein, schriftliche Prüfungen in mündliche Prüfungen umzuwandeln. Seine Sicht auf die EPFL hat sich laut Florian Gerster nach diesem Erlebnis komplett verändert: «Ich bin immer gerne an die EPFL gekommen, habe zu dieser Institution hochgeschaut, aber in den letzten sechs Monaten hat sich meine Sicht komplett verändert.» Die Zeitung zitiert die Kommunikationsabteilung der Hochschule wie folgt: «Leider kann es zu Situationen wie derjenigen von Herr Gerster kommen.» Man habe allerdings eine Lockerung der Regel ins Auge gefasst.