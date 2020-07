Studie mit 1000 Teilnehmern

Uni Oxford meldet positive Ergebnisse bei Corona-Impfstoff

Ein sicherer Impfstoff ohne ernsthafte Nebenwirkungen: Das vermelden der britische Pharmakonzern AstraZeneca und die Universität Oxford nach ersten Tests mit 1000 Teilnehmern.

Der Corona-Impfstoff-Kandidat des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca erzielt in klinischen Studien am Menschen positive Ergebnisse. Die im renommierten Medizinjournal «The Lancet» publizierten Daten zeigten, dass der mögliche Impfstoff eine Antwort des Immunsystems hervorrufe und auch sicher sei, erklärt das Unternehmen, das das Mittel zusammen mit der Universität von Oxford entwickelt. Es habe bei den Tests an rund 1000 Teilnehmern keine ernsthaften Nebenwirkungen gegeben.