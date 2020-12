1 / 2 Beim Uni-Spital Zürich waren am Samstag gerade einmal drei Intensivbetten frei. REUTERS Es wird ein Lockdown gefordert. REUTERS

Darum gehts Die Schweizer Spitäler seien laut mehreren Chefärzten und Spitaldirektoren überlastet.

Der Direktor des Uni-Spitals Zürich fordert deshalb einen Lockdown.

Restaurants, Museen, Geschäfte sollten schliessen.

Auch Skifahren müsse verboten werden.

Die Lage in den Schweizer Spitälern spitzt sich wegen des erneuten Anstiegs der Corona-Fälle zu – das schreiben «NZZ am Sonntag» und «SonntagsZeitung» und beziehen sich dabei auf Aussagen von Spitaldirektoren, Chefärzten und Infektiologen. Urs Karrer, Chefarzt am Kantonsspital Winterthur sagt beispielsweise in der «NZZ am Sonntag», dass die Politik noch nicht verstanden habe, «wie dramatisch die Situation in den Spitälern ist». Das Gesundheitssystem sei schon seit Wochen überlastet».

Dies macht auch die Situation im Universitätsspital Zürich, einem der grössten Krankenhäuser, deutlich. Dort waren am Samstag gerade einmal drei Betten in der Intensivstation frei, schreibt die «SonntagsZeitung». Das hat drastische Folgen für Patienten mit anderen lebensbedrohlichen Krankheiten.

Vergangene Woche musste das Uni-Spital erstmals einen jungen Krebspatienten wieder nachhause schicken. Seine dringend notwendige Tumor-Operation wurde verschoben. Hoffentlich könne sie kommende Woche nachgeholt werden, sagt Spitaldirektor Gregor Zünd.

Auch Skifahren müsse verboten werden

In einem Brief an Bundesrat Alain Berset äusserten die fünf Universitätsspitäler diese Woche ihre «grosse Besorgnis zur aktuellen Lage». Die Betten in den Intensivstationen würden knapp, das Pflegepersonal sei an seiner Belastungsgrenze angelangt. Seit Oktober haben die Unispitäler mehr als 4000 Operationen verschoben. «Es werden sich da ethische Fragen auftun», sagt Uwe E. Jocham, Chef des Berner Inselspitals.