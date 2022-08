Gutes Geschäft: Uni-Student (20) verdient mit Meme-Aktien 110 Millionen Dollar

Der 20-jährige Jake Freeman aus New York investierte über 25 Millionen Dollar, die ihm sein reicher Onkel ausgeliehen hatte, in sogenannte Meme-Aktien. Nach wenigen Wochen hat sich der Gewinn vervierfacht.

Jake Freeman aus New York hat mit dem Verkauf seiner Meme-Aktien 110 Millionen Dollar innerhalb weniger Wochen verdient. Der Uni-Student hatte im Juli fünf Millionen Aktien des angeschlagenen Einzelhandelsunternehmens Bed Bath & Beyond gekauft. Damals lag der Aktienkurs bei 5.50 Dollar. Am 16. August 2022 kletterte der Kurs von Bed Bath & Beyond auf über 27 Dollar pro Aktie – da ergriff Freeman die Gelegenheit und verkaufte Aktien im Wert von über 130 Millionen Dollar.

Darum gehts Im Juli lieh sich Jake Freeman 25 Millionen Dollar aus, um Aktien des angeschlagenen Einzelhandelsunternehmen Bed Bath & Beyond zu kaufen.

Innerhalb von wenigen Wochen verfünffachte sich der Wert der Aktie.

Freeman verkaufte seinen Anteil und machte einen Gewinn von knapp 110 Millionen Dollar.

Der 20-jährige Jake Freeman ist von einem Tag zum anderen zum Multimillionär geworden: Der Uni-Student hat am Dienstag durch den Verkauf eines Anteils an dem angeschlagenen Einzelhandelsunternehmen Bed Bath & Beyond einen Gewinn von knapp 110 Millionen Dollar erzielt.

Freeman hatte im Juli fast fünf Millionen Aktien von Bed Bath & Beyond erworben. Damals lag der Aktienkurs bei 5.50 Dollar. Vor einigen Tagen kletterte der Kurs von Bed Bath & Beyond plötzlich auf über 27 Dollar pro Aktie – da ergriff Freeman die Gelegenheit und verkaufte Aktien im Wert von über 130 Millionen Dollar. Zwei Tage später brach der Aktienkurs des Einzelhändlers um 23 Prozent ein, als der zweitgrösste Aktionär des Unternehmens ankündigte, seine gesamte Beteiligung von fast zwölf Prozent an dem Unternehmen verkaufen zu wollen.

Onkel half mit Millionen aus

Seine fünf Millionen Aktien hatte er im Juli mit der finanziellen Unterstützung seines wohlhabenden Onkels Scott, einem ehemaligen Pharmamanager, gekauft. «Ich habe sicherlich nicht mit einer so bösartigen Rally gerechnet», sagte Freeman zur «Financial Times». «Ich dachte, der Wert würde sich im Laufe von mehr als sechs Monaten erholen. Ich war wirklich schockiert, dass es so schnell ging.»

Ein Anfänger in der Finanzwelt ist der Mathe-Student auf keinen Fall: Vor seinem Studium hatte er ein Praktikum bei einem Hedgefonds in New Jersey absolviert. Noch vor seinem 17. Geburtstag veröffentlichte Freeman zusammen mit dem Gründer des Fonds Vivek Kapoor – ein ehemaliger Manager bei Credit Suisse – eine Studie zu den Risiken bei der Absicherung einer Anleihe mit einem Default Swap. Erst kürzlich beteiligte sich Jake Freeman zusammen mit seinem Onkel Scott an dem börsennotierten Biotech-Unternehmen Mind Medicine.

Bed Bath & Beyond ist eine sogenannte Meme-Aktie

Die Aktie von Bed Bath & Beyond fährt seit Wochen Achterbahn. Ähnlich wie Gamestop gehören die Titel zu den sogenannten Meme-Aktien. Dabei geht es um Wertpapiere, die besonders unter Kleinanlegern beliebt sind. Sie rufen im Netz – wie etwa auf Reddit – zum Kauf von Titeln auf, was schlussendlich die Kurse explodieren lässt.

Nachdem Freeman nun seine Bed-Bath-&-Beyond-Aktien losgeworden war, ging der Student mit seinen Eltern feiern. Die Familie wohnt in einem New Yorker Vorort. Einen Tag später flog er zurück zum Campus nach Los Angeles.