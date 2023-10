HSG-Studie: So viele Schweizer Haushalte verzichten auf Fleisch

So oft konsumieren Zürcherinnen und Zürcher Fleisch.

Ob Tofu, Quorn oder Schnitzel aus Erbsenprotein : Beim Einkauf in Supermärkten finden Schweizerinnen und Schweizer immer mehr vegetarische und vegane Produkte in den Regalen vor. Mit dem sogenannten Veganuary und ähnlichen Aktionen ist die Diskussion, wie viel Fleisch man noch essen sollte , immer wieder im Volksmund. Doch anders als die Wahrnehmung scheinen sich die Essensgewohnheiten der Schweizer Haushalte nur schleichend zu verändern. Das zeigt eine neue Studie der Universitäten St. Gallen (HSG) und Bern (Unibe) und dem Inselspital Bern.

Forschende haben anhand von Belegen von Lebensmitteleinkäufen und Restaurantbesuchen untersucht, wie viele Haushalte ihren Fleisch- und Fischkonsum bewusst reduzieren . Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der 371 untersuchten Schweizer Haushalte weiterhin auf eine fleischreiche Ernährung setzt. Nur rund 18 Prozent fallen in die Kategorie der sogenannten «Flexitarier». Sie konsumieren wöchentlich maximal 200 Gramm Fisch und weniger als 300 Gramm Fleisch pro Person. Zur Veranschaulichung: Eine durchschnittliche Packung Poulet-Geschnetzeltes wiegt im Schweizer Detailhandel rund 300 Gramm.

Wahrnehmung und Fakten gehen auseinander

Die Studienergebnisse weichen teils stark von anderen Untersuchungen ab. Gemäss dem «Plant Based Report 2023» von Coop verzichten 63 Prozent der Schweizer Bevölkerung bewusst mehrmals im Monat auf tierische Lebensmittel und gehören damit für die Detailhändlerin zu den sogenannten Flexitariern. Wieso die Zahlen der HSG und Unibe so viel tiefer ausfallen, erklären die Autorinnen und Autoren mit der Methode. In der neuen Studie basieren die Daten erstmals auf Belegen von Lebensmitteleinkäufen und nicht auf Kundenbefragungen.

«Wenn man die Leute fragt, ob sie flexitarisch leben oder ob sie mehrmals pro Woche auf Fleisch verzichten, bejahen das viele. Sie geben an, heute weniger Fleisch zu essen, als noch früher. Sobald man den Begriff aber an messbaren Grenzwerten festmacht, fallen die Resultate ganz anders aus», sagt Marc Linzmajer vom Forschungszentrum für Handelsmanagement an der HSG.