Universität Zürich erhöht Preise für Fleisch-Menü

Studierende der Universität Zürich (UZH) müssen ab September mehr für ihr Essen in der Mensa bezahlen. Neu wird das Vegi-Menü 5.80 Franken statt 5.40 Franken kosten. Bei den Fleischgerichten wird der Preis von 5.40 Franken auf 6.90 Franken erhöht.

In den sozialen Medien kommt die Preiserhöhung gut an. Ein Twitter-User findet «die klare Abstufung zwischen dem vegetarischen und dem fleischhaltigen Menü einen grossen Schritt in die richtige Richtung». Und ein anderer Nutzer schreibt: «Grossartig!»