Kostenlose Tests bis Ende Februar – Uni Zürich führt neu einen UZH-Covidpass ein

Wie die Uni Zürich auf ihrer Website schreibt, gilt der UZH-Covidpass nur an Lehrveranstaltungen und in Bibliotheken.

An der Universität Zürich (UZH) dürfen sich Studierende, die nicht geimpft sind und über kein Zertifikat verfügen, bis Ende Februar kostenlos testen lassen. «Die Uni Zürich will grundsätzlich niemanden vom Studium und Bildungsangebot ausschliessen. Deswegen bieten wir nun kostenlose Covid-Tests bis Ende der Prüfungsphase in diesem Semester an», erklärt Sprecher Beat Müller gegenüber der «Zürcher Studierendenzeitung» .

Ab dem 10. Oktober wird zudem ein UZH-Covidpass eingeführt. Wie die Uni Zürich auf ihrer Website schreibt, gilt der UZH-Covidpass nur an Lehrveranstaltungen und in Bibliotheken. In den Mensen und Cafeterien, dem Akademischen Sportverband ASVZ sowie Museen und Veranstaltungen ausserhalb der Lehre gilt er hingegen nicht. Der neue UZH-Covidpass ist bei negativem Ergebnis 72 Stunden gültig. Den Covidpass erhält man per E-Mail von der Morgental Apotheke. Die Testnachweise der UZH, ETH und PHZH werden gegenseitig anerkannt.