Seit Tagen in der Kritik

Uni Zürich leitet Ermittlungen gegen Herzchirurgen ein

Der Leiter der Herzchirurgie des Zürcher Universitätsspitals (USZ) soll Studien geschönt und Interessenskonflikte verheimlicht haben. Nun wurden Ermittlungen gegen den Arzt eingeleitet.

Wie die Universität am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte, wird sie gegen den Professor ein Verfahren wegen Verdachts auf Unlauterkeit in der Wissenschaft einleiten.

Der Arzt, der ebenfalls Professor an der Uni Zürich ist, steht seit Tagen in der Kritik.

