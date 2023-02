Zürich: Uni Zürich organisiert mit Google Seminar über Big Tech-Regulierung

1 / 5 Das Seminar «Big Tech: Rechtsfreier Raum oder Überregulierung?» ist eine Kooperation zwischen den Universitäten Zürich, Basel und dem Tech-Riesen Google. 20min/Marco Zangger Geleitet wird das Seminar von zwei Professoren der Universitäten Zürich und Basel sowie dem Head Legal von Google Schweiz. REUTERS Das Seminar findet in den Räumlichkeiten von Google statt. JAMIE MCGREGOR

Darum gehts Die Universitäten Zürich und Basel führen in Zusammenarbeit mit dem Head Legal von Google Schweiz ein Seminar zu rechtlichen Regulierungs-Massnahmen von Tech-Grosskonzernen durch.

AL-Gemeinderat Moritz Bögli hat sich in einem Tweet kritisch geäussert. Seine Befürchtung: Durch die Kooperation geht die Unabhängigkeit der Bildung verloren.

Kooperationen zwischen Grosskonzernen und Universitäten gibt es mehrere – zum Beispiel zwischen Microsoft und der ETH Zürich.

Am 11. und 12. Mai findet an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich ein Seminar zur rechtlichen Regulierung von Tech-Giganten statt. Diskutiert wird unter anderem über die Frage, inwiefern die rechtlichen Massnahmen im digitalen Bereich sinnvoll sind und ob in der EU nun eine «Überregulierung» droht. Betrachtet wird dabei auch, wo sich die Schweiz positioniert: Wo ist das Land «zwischen den Extremen» des rechtsfreien Raumes und der Überregulierung einzuordnen?

Das gemeinsame Seminar der Universitäten Zürich und Basel findet in Zusammenarbeit mit Google statt – in dessen Räumlichkeiten in Zürich. Neben den zwei Professoren der rechtswissenschaftlichen Fakultät, Florent Thouvenin (Zürich) und Alfred Früh (Basel), wirkt am Seminar auch der Head Legal Schweiz von Google, Jeremy Mätzener, mit.

«Grosskonzerne geben in der Bildung den Ton an»

Der Zürcher AL-Gemeinderat Moritz Bögli kritisiert die enge Kooperation scharf: «Viel unverhohlener geht es nicht mehr. Grosskonzerne geben auch in der Bildung den Ton an», schreibt er auf Twitter. Überraschend sei die Zusammenarbeit zwar nicht, da Kooperationen zwischen Universitäten und Grosskonzernen immer mehr zunehmen würden (siehe Box).

Aber: «Dass der Head Legal von Google bei diesem Seminar nicht nur ein Gast ist, sondern es zugleich auch leitet, hat meiner Ansicht nach wenig mit unabhängiger Bildung zu tun», so Bögli. Big Tech sei nicht interessiert an Regulierungsmassnahmen. «Mit Big Tech dann über diese Thematik zu sprechen, ist keine kritische Auseinandersetzung mehr.»

Zusammenarbeit zwischen Grosskonzernen und Universitäten Es ist nicht die erste Kooperation der Universität Zürich mit einem Grosskonzern. Um einige Beispiele aufzuführen: 2012 wurde durch eine Spende der UBS das UBS Center for Economics in Society gegründet. Das Center fordert nach eigenen Angaben die volkswirtschaftliche Forschung und stiftet Professuren sowie Assistenzprofessuren, auch werden Vollstipendien an Nachwuchsforschende vergeben. Eine Zusammenarbeit besteht auch zwischen der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) und Microsoft. Die Kooperation erforscht Mixed-Reality-Technologien und künstliche Intelligenz. Eine weitere Zusammenarbeit der ETH besteht mit der Walt Disney Company. Entwickelt werden im Zürcher Labor neue Technologien für Disney.

Thouvenin: «Grundhaltung von uns Professoren ist kritisch»

«Weil man in der Rechtswissenschaft den Gegenstand des Rechts möglichst gut kennen muss, um das geltende Recht zu verstehen, zu analysieren und kritisch zu hinterfragen, drängt es sich auf, das eigentliche Seminar nicht an der Universität Zürich über Google, sondern mit Google zu machen», erklärt Thouvenin die Zusammenarbeit zwischen der Bildungsinstitution und dem Tech-Giganten. Der Head Legal sei am Seminar anwesend, um einerseits technische Fragen und andererseits rechtliche Punkte zu klären und zu diskutieren – Letzteres laut dem Professor «gerne auch kontrovers».

Wie Thouvenin erklärt, habe der Tech-Riese aber weder die Themen bestimmen können noch habe Google Einfluss auf die Bewertung der Seminararbeiten der Studierenden. Ziel und Zweck des Seminars sei es, einen kritischen Blick auf die Rechtsfragen zu werfen, «die für Google, aber auch für andere Tech-Unternehmen relevant sind». Dabei sei die Grundhaltung der Professoren kritisch, betont Thouvenin – «sowohl gegenüber Big Tech wie auch gegenüber dem schweizerischen und europäischen Gesetzgeber».

Google-Räumlichkeiten als «Tapetenwechsel»

Die Universität führe das Seminar in den Räumlichkeiten von Google durch, um den Studierenden sowohl einen «Tapetenwechsel» als auch den Einblick in die Arbeitswelt zu gewähren, so Thouvenin. Ob die Studierenden in die Big-Tech-Lebenswelt auf dem Hürlimann-Areal oder in der Europaallee eintauchen werden, sei derzeit aber noch offen.

Wie es von der Universität Zürich weiter heisst, sei Google in keinerlei Hinsicht finanziell an der Lehrveranstaltung beteiligt gewesen. Und wie Thouvenin sagt, habe auch keiner der Lehrstühle eine finanzielle Unterstützung des Tech-Riesen erhalten.

Das sagt Google