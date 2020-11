Suva verweist auf BAG, BAG verweist auf Suva

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat in der Tat ein e solche Empfehlung publiziert , dabei handelt es sich jedoch um eine unverbindliche Empfehlung. Darauf wiesen auch Faktenchecker auf Instagram hin . Susan Haustein, Pressereferentin der DGUV, stellt klar : «Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen bedeutet immer eine mehr oder weniger grosse Belastung für die betroffene Person. Das ist nicht gleichzusetzen mit einer gesundheitlichen Gefährdung. Um die Belastung aber so gering wie möglich zu halten, haben wir diese Empfehlungen herausgegeben. »



In der Schweiz ist die Suva für solche Empfehlungen zuständig. S ie widerspricht der DGUV: Hygienemasken stellten keine erhöhte Belastung dar. Die Suva hat deshalb diesbezüglich auch keine Empfehlung erlassen und verweist auf Anfrage an das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Auch das BAG erwähnt in der Verordnung zur Maskentragpflicht keine Pausen – und verweist wiederum für Details auf die Suva. Auch wenn es in der Schweiz keine verbindlichen Empfehlungen gibt: Laut Rechtsanwalt Marc Prinz lohnt es sich, das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen (siehe unten).