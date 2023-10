Stefanie Heinzmann besucht als Unicef-Botschafterin Burundi

Musikerin Stefanie Heinzmann war als Unicef-Botschafterin in den vergangenen Tagen in Ostafrika. In Burundi besuchte sie Hilfsprojekte und berichtet nun von ihren Eindrücken.

1 / 6 Seit März ist Stefanie Heinzmann Botschafterin für das Unicef-Kinderhilfswerk. Felix Freese Ihr erstes Auslandsengagement führte sie nach Burundi. Felix Freese Sie besuchte von der Organisation erbaute Schulen und Spitäler. Felix Freese

Darum gehts Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Schweizer Musikerinnen.

Ihre Reichweite will die 34-Jährige für soziale Projekte nutzen und engagiert sich seit diesem Jahr als Unicef-Botschafterin.

Erstmals hat sie Projekte der Organisation in Burundi besucht und berichtet im Interview davon.

Stefanie Heinzmann, du warst jüngst als Unicef-Botschafterin in Burundi. Was hast du erlebt?

Unglaublich viel, das alles zu erzählen, würde den Rahmen hier sprengen. In Kürze: Wir haben zunächst Kinder an einer Schule, die Unicef gebaut hat, und im Anschluss ein Spital besucht. Am Folgetag waren wir in einem Kindergarten und sind von dort aus in die Berge gefahren, um ein Programm kennen zu lernen, in dem Müttern gezeigt wird, wie sie ihre mangelernährten Kinder richtig ernähren. Abschliessend haben wir noch Halt in einem Flüchtlingslager gemacht. Diese Reise war unglaublich facettenreich.

Welche Begegnung ist dir am meisten geblieben?

Egal, wo wir angekommen sind, sahen wir lachende Gesichter und wurden mit offenen Armen begrüsst. Extrem berührt haben mich die vielen neugierigen Kinder, die uns in kürzester Zeit aufgenommen und sich sehr über unseren Besuch gefreut haben. Manchmal haben uns Kinder einfach an der Hand genommen.

Worüber hast du dich mit den Menschen unterhalten?

Die Schüler haben immer wieder Dankbarkeit ausgedrückt. Nichtsdestotrotz haben sie den Wunsch nach mehr Schulmaterial, Büchern, Computer und Platz geäussert. Die Mütter wiederum hoffen auf mehr Unterstützung, um ihre Kinder zu ernähren, oder auf die Weitergabe von Wissen, um selber Geld zu verdienen. Besonders schön war, die positive Energie und die liebevolle Art dieser Menschen zu spüren, die nach mehr streben, fleissig sind und viel dafür tun, ein besseres Leben führen zu dürfen.

Bereits vor der Reise warst du nervös. Weshalb?

Mir war klar, dass wir hier genau an die Orte fahren, wo wirklich auch grosse Probleme sind. Zudem wollte ich einfach zu keinem Zeitpunkt, dass die Menschen hier vor Ort das Gefühl haben, jetzt kommt die reiche Weisse mal schauen, wie wir leben. Mir war es wichtig, die Reise respektvoll zu begehen. Rückblickend ist mir das meines Erachtens hoffentlich gelungen. Ich durfte die Freude der Leute wirklich spüren und bin für diese Erfahrung dankbar.

Was bedeutet dir diese Erfahrung?

Sehr viel, da ich nun zurückkehren und aus voller Überzeugung zu Hause von all den Projekten, Begegnungen und Erlebnissen berichten kann. Hier werden so viele grossartige Programme unterstützt und vorangetrieben. Es wird auch intensiv Hilfe zur Selbsthilfe betrieben. Ich durfte sehen, wie stolz die Menschen auf das sind, was sie haben und wie sie es weiterentwickeln. Mein Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen, wie gut es uns geht und wie einfach wir Menschen Zukunftsperspektiven geben können.

Unterstützt du gemeinnützige Organisationen? Ja, so gut es geht. Nur ab und zu. Nein, das mache ich nicht.

Wie wichtig ist es, dass sich Prominente für soziale Projekte einsetzen?

Grundsätzlich muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich bin wahnsinnig dankbar für meine Reichweite und bewirke gerne etwas mit ihr. Mein Wunsch, die Welt zu verbessern – auch wenn es im Verhältnis zu allem nur minim ist –, hat mich in dieses Engagement geführt. Wenn ich Leute dazu bewegen kann, sich sozial zu engagieren oder zu spenden, bin ich glücklich.

Beschäftigen dich die Eindrücke?

Klar, sie sind jetzt ein Teil von mir. Für uns in der Schweiz ist Grundlegendes wie Wasser aus dem Hahn oder dass wir etwas zu essen haben, so selbstverständlich. Gleiches gilt auch für ÖV und Bildung. Halt aus unserer Sicht ganz banale Dinge. Ich glaube, die Reise bereichert mich in meinem Dasein, dass ich einfach demütiger und dankbarer bin für das, wie gut es mir wirklich geht.



Hat man ein schlechtes Gewissen, solche Umstände zu sehen und zu wissen, dass man selbst privilegiert aufgewachsen ist?

Ich glaube, um das geht es nicht. Von schlechtem Gewissen geht es keinem anderen besser. Kein Mensch kann irgendetwas dafür, wo er geboren wurde. Es geht vielmehr darum, zu schätzen und zu wissen, was man hat. Auch bei uns gibt es Familien und Menschen, die es nicht einfach haben. Aber gerade die, die wirklich privilegiert sind und so viele Möglichkeiten haben, sollten Glück teilen – in welcher Form auch immer.

Welche Eindrücke nimmst du mit?

Ich habe gesehen, dass jeder gespendete Franken wirklich hier ankommt und die Leute wahnsinnig dankbar für die Hilfe sind. Das wurde mir vor Ort von vielen Menschen bestätigt. Alles in allem hat mich diese Reise sehr berührt und war in jeglicher Hinsicht beeindruckend.