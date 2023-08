Riehen BS: Der Polizist zögerte keine Sekunde und zog seine Uniform aus

Die Rettungsaktion spielte sich in Riehen BS ab.

Ein junges Reh fiel in einen Pool in Riehen BS. (Symbolbild)

Ein Reh fiel in der Nacht auf Mittwoch in einen privaten Pool in Riehen im Kanton Basel-Stadt. Eine Person meldete den Unfall daraufhin der Kantonspolizei Basel-Stadt. Dem Tier gelang es nicht mehr, eigenständig aus dem Wasser zu kommen.