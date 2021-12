Chance vertan – Unihockey-Nati verliert den WM-Halbfinal gegen Schweden – mal wieder

Die Ausgangslage vor dem WM-Halbfinal in Helsinki war klar : Die Schweiz war der klare Aussenseiter. N och nie hatte die Nati an einer Unihockey-WM den achtfachen Weltmeister Schweden bezwungen. Vor drei Jahren in Prag scheiterte die Schweiz im Halbfinal so knapp wie nie: N ach dramatische m Spiel verlor die Nati erst i m Penaltyschiessen gegen die Skandinavier. Nun also der nächste Versuch.