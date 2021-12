Krimi gegen Tschechien – Unihockey-Nati verspielt 3:1-Führung – und verpasst WM-Bronze

Camenisch trifft zum 1:1 gegen die Tschechen. SRF

Darum gehts Nach den Frauen wollten auch die Schweizer Männer WM-Bronze im Unihockey.

Auch die Nati traf im kleinen Fall auf Tschechien.

Aber die Schweizer verspielten eine 3:1-Führung und verloren in der Verlängerung.

Vor dem kleinen Final war klar: Die Schweiz war gegen Tschechien Favorit. Das aus mehreren Gründen: Siebenmal hatte die Nati bisher bereits WM-Bronze gewonnen, die Tschechen nur zweimal. Bereits vor drei und fünf Jahren hatten die Schweizer den kleinen Final gewonnen – es war nun in Helsinki das achte Duell um Bronze in Serie. Ausserdem ging das erste Duell der WM, die beiden Teams trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander, an die Schweiz. Dort resultierte nach einem 1:2-Rückstand noch ein 4:2-Sieg.

Zudem lag das Momentum bei der Nati, denn die Tschechen verloren den Halbfinal nur ganz knapp gegen Finnland 2:3 – und das nach einer 2:0-Führung, was für eine herbe Enttäuschung. Die Schweizer hingegen mussten ihre 1:6-Schlappe gegen Schweden wieder gutmachen. Sie durften sich ein Vorbild an den Frauen nehmen, die vor Wochenfrist an der WM in Uppsala gegen Tschechien noch WM-Bronze gewonnen hatten.

Schweizer Goalie pariert Penalty

Im Bronze-Spiel ging es harzig los, die Partie war ausgeglichen. Doch in der 13. Minute gingen die Tschechen in Führung. Die Nati konnte reagieren und glich noch vor der ersten Pause aus; Verteidiger Christoph Camenisch schoss das 1:1 vier Minuten später, nach einer starken Kombination der Schweizer. Und weil Goalie Pascal Meier einen Penalty der Tschechen in der 19. Minute parierte, lag das Momentum wieder bei den Schweizern.

Auch das Mitteldrittel war umkämpft. Sowohl das Team von Nati-Trainer David Jansson als auch die Tschechen hatten Chancen, in Führung zu gehen. Das gelang dann den Schweizern dank gütiger Mithilfe des Gegners: Die Tschechen erzielten in der 33. Minute nach Druck der Schweizer ein Eigentor. Danach gerieten die Schweizer etwas unter Druck, Tschechien drückte mächtig auf den Ausgleich. Es ging aber mit einer Schweizer 2:1-Führung ins Schlussdrittel.

In diesem startete die Nati stark, Jan Bürki, der Jüngste (22) im Schweizer Team, erzielte in der 42. Minute das 3:1. Doch die Zwei-Tore-Führung hielt gerade mal fünf Minuten, die Tschechen verkürzten wieder. In der Folge musste Tschechien mehr aufmachen, die Schweizer kamen immer wieder zu Chancen, konnten aber keine nutzen, sie gingen zu fahrlässig damit um – das rächte sich. In der 58. Minute nahmen die Tschechen den Goalie raus und rannten zu Sechst an. Und sie schafften bereits nach wenigen Sekunden das 3:3. So musste die Verlängerung entscheiden. Dort trafen erneut die Tschechen und sicherten sich damit Bronze.