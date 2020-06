Vielfältigeres Schönheitsideal

Unilever benennt Gesichtscreme wegen Rassismusdebatte um

Aufgrund der Rassismusdebatte hat Unilever entschieden, den Namen seiner Gesichtscreme anzupassen. Es ist nicht die erste Anpassung des Unternehmens.

Dies kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Begriffe wie «weiss», «weiss machend» und «hell» hingegen suggerierten ein einheitliches Schönheitsideal, das das Unternehmen nicht für richtig halte. Deswegen sollten diese Worte in Werbung, Kommunikation und der Benennung von Unilever-Cremes nicht mehr verwendet werden. Der Name der vor allem in Asien vertriebene «Fair Lovely»-Creme solle in wenigen Monaten verändert werden.