Union Berlin: Urs Fischer ist nach Niederlage enttäuscht

Auf dem Rasen blickten die enttäuschten Profis des 1. FC Union Berlin ratlos in den Berliner Nachthimmel. Auf den Tribünen feierten die über 73’000 Union-Fans ihre Mannschaft minutenlang wie Gewinner. Dass die Eisernen kurz zuvor beim 2:3 gegen Braga auch ihr zweites Champions-League-Spiel in letzter Sekunde verloren hatten, liess sich bei diesem Anblick nicht einmal annähernd erahnen. Doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Zwei Niederlagen in der Königsklasse, zweimal wäre mehr drin gewesen: Tabellenletzter der Gruppe C mit null Punkten.