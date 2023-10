Union Berlin: David Fofana verweigert Urs Fischer Handschlag

1 / 4 Bei Urs Fischer läuft es derzeit nicht. REUTERS Mit Union verlor Fischer am Dienstag zum neunten Mal in Serie, in der Champions League gegen Napoli. Andreas Gora/dpa David Fofana war mit seiner Auswechslung unzufrieden. IMAGO/Nordphoto

Darum gehts Union Berlin verliert gegen Napoli in der Champions League 0:1.

Es ist die neunte Niederlage in Serie.

Unruhe gibt es um zwei Spieler bei Urs Fischers Team.

Bei Union Berlin brennt der Baum. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Urs Fischer hat auch gegen Napoli den ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte verpasst (0:1) und die sportliche Krise in Köpenick um eine weitere Niederlage verlängert.

Die Hauptstädter verloren am Dienstag im rot erleuchteten Olympiastadion gegen den italienischen Meister 0:1 und kassierten die bereits neunte (!) Pleite nacheinander. Die Eisernen sind weiter Tabellenletzter der Gruppe C und haben nur noch geringe Chancen, im Europacup zu überwintern. Zur Niederlagenserie kommt nun noch Wirbel um zwei Stars hinzu.

Youngster verweigert Fischer Handschlag

David Fofana wurde in der 70. Minute ausgewechselt, für den 20-Jährigen kam Kevin Behrens auf das Feld. Mit dieser Auswechslung war Fofana alles andere als einverstanden. Bei seinem Abgang vom Platz hatte der Ivorer seine Nerven nicht im Griff. Er verweigerte Fischer den Handschlag, obwohl der Schweizer extra mit ausgestreckter Hand auf ihn zugekommen war. Fofana würdigte Fischer keines Blickes – ein klarer Affront des Spielers. In der Folge versuchten ihn Mitspieler auf der Bank zu beruhigen, er wurde in die Arme genommen und Manager Oliver Ruhnert suchte noch auf der Bank das Gespräch mit ihm.

Später entschuldigte sich der junge Stürmer auf Instagram. «Diese Geste war nicht beabsichtigt und stellt in keiner Weise meine Einstellung dar», schrieb er. «All dies ist aus Frustration entstanden, weil ich dem Team weiterhin helfen wollte, ein positives Ergebnis zu erzielen.» Captain Christopher Trimmel wollte derweil den Vorfall nicht überbewerten. «Solche Situationen mit David kommen im Fussball auch vor», sagte er. «Wichtig ist nur, wie er drauf reagiert. Ob er sich entschuldigt oder nicht.»

Anders sah das blue-Experte Mladen Petric. Im TV-Studio sagte er: «Ein Union-Spieler, der in den letzten Jahren dabei war, hätte so etwas nie gemacht. Das hätte man niemals gesehen.» Und Fischer? Dieser kündigte noch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ein Gespräch an.

Union-Star ist sauer über Reservisten-Rolle

Was war das für ein Transfercoup im Sommer. Union Berlin verpflichtete den italienischen Star Leonardo Bonucci, der mit Italien 2021 Europameister geworden war und mit Juventus unzählige Titel gewann. Bisher schlug der 36-Jährige jedoch nicht ein, sein Transfer ein Fiasko. Fünf Spiele bestritt Bonucci bisher für Union, am Wochenende gegen Stuttgart und am Dienstag gegen Napoli schmorte er 90 Minuten auf der Ersatzbank. Ein Umstand, der ihm überhaupt nicht gefällt.

Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieb am Abend bei X: «Leonardo Bonucci ist gar nicht glücklich, gegen Neapel auf der Bank zu sitzen – da er zu Union Berlin gewechselt ist, um in der Champions League zu spielen.» Sky Italia wählte noch klarere Worte: «Bonucci hat erwartet, dass er spielt, er ist wütend!». Nun wolle der Star-Neuzugang in einem Gespräch wissen, ob Trainer Fischer noch an ihn glaube. «Natürlich ist er unzufrieden. Ich hoffe, dass alle meine Spieler unbedingt spielen wollen», versuchte Fischer die Situation abzuwiegeln. Er würde jedoch wieder auf Robin Knoche setzen: «Ich glaube, die Entscheidung war heute nicht so falsch.»

Wie geht es für Union Berlin weiter?

Am Wochenende spielt Union Berlin in der Bundesliga gegen Werder Bremen. Dann folgt die Partie in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart. Verliert Union auch diese Spiele, wächst die Niederlagenserie auf unglaubliche elf Matchs an! Am letzten Wochenende stellten sich die Verantwortlichen noch hinter Urs Fischer. Der Schweizer selbst schloss einen Rücktritt am Wochenende aus. Die Fans feierten die Spieler immerhin trotz der Krise.