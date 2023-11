Union Berlin stoppt Horror-Serie – trotzdem ist nicht alles gut

Völlig erschöpft klatschten sich die Profis des 1. FC Union Berlin ab, nach den Wochen voller Enttäuschungen kehrte in die verschwitzten Gesichter wieder Freude und neue Entschlossenheit zurück. Die Eisernen spielten am Mittwochabend 1:1 im ehrwürdigen Stadio Diego Armando Maradona und stoppten damit ihre Mega-Niederlagen-Serie nach zwölf Pflichtspiel-Pleiten nacheinander.

Und auch wenn trotz des Remis das Aus in der Champions League Tatsache ist, überwog bei den Berlinern vor allem das Glücksgefühl. «Es fühlt sich sehr gut», sagte Captain Christopher Trimmel gegenüber DAZN beispielsweise. Umso länger so eine Negativserie anhalte, umso mehr würde das Selbstvertrauen schwinden, räumte der Österreicher ein. Das Remis könne nun «hoffentlich die nächsten Wochen Energie geben». Sie hätten verdient den Punkt mitgenommen, betonte Mittelfeldmann Rani Khedira.

Das sagt Trainer Urs Fischer

Coach Urs Fischer meinte: «Die Mannschaft war heute unermüdlich und hat sich endlich wieder für eine tolle Leistung belohnt.» Ihn freue es für die Jungs und für den ganzen Club. Sicherlich hätten sie auch das nötige Spielglück gehabt, so Fischer weiter, «aber wenn ich sehe, was wir aufgewendet haben und wie wir versucht haben, unser Tor zu schützen, dann war sehr deutlich, dass wir unbedingt punkten wollten.»

Nach dem Aus im DFB-Pokal und dem Abrutschen in den Abstiegskampf der Bundesliga dürften die Köpenicker nun auf den Wendepunkt einer bisher verkorksten Saison hoffen. Am kommenden Sonntag steht bei Tabellenführer Bayer Leverkusen (mit Granit Xhaka) in der Meisterschaft die passende Prüfung an. In der Königsklasse kommt es für Union beim SC Braga und daheim gegen Real Madrid zu den entscheidenden Partien um Platz drei und das europäische Überwintern.