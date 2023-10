Union Berlin suspendiert David Fofana nach verweigertem Handschlag

Mit Union verlor Fischer am Dienstag zum neunten Mal in Serie in der Champions League gegen Napoli.

Union Berlin steckt tief in der Krise. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Urs Fischer hatte gegen Napoli den ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte verpasst (0:1) und die sportliche Krise in Köpenick um eine weitere Niederlage verlängert. Die Hauptstädter kassierten die bereits neunte (!) Pleite nacheinander.

Für Aufruhr sorgte David Fofana, dieser wurde in der 70. Minute vom Platz genommen. Bei seiner Auswechslung war er stinksauer und hatte seine Nerven nicht im Griff. Er verweigerte Fischer den Handschlag, obwohl der Schweizer extra mit ausgestreckter Hand auf ihn zugekommen war. Fofana würdigte Fischer keines Blickes – ein klarer Affront des Spielers. In der Folge versuchten ihn Mitspieler auf der Bank zu beruhigen, er wurde in die Arme genommen und Manager Oliver Ruhnert suchte noch auf der Bank das Gespräch mit ihm.

Fofana entschuldigte sich zwar später, Fischer kündigte dennoch Folgen für den 20-Jährigen an. Diese wurden am Donnerstag kommuniziert. So suspendierte Krisen-Union Fofana wegen des verweigerten Handschlags mit Trainer Fischer für eine Woche. Der Ivorer werde bis zum kommenden Mittwoch individuell trainieren und damit die Spiele der Köpenicker in der Bundesliga bei Werder Bremen und im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart verpassen, teilte der Verein mit.