Bundesliga: Union-Fans bedauern Aus von Urs Fischer

1 / 5 Urs Fischer ist nicht mehr Union-Trainer. IMAGO/Uwe Kraft Der Schweizer war fünfeinhalb Jahre in Berlin. freshfocus 14 sieglose Partien waren zu viel. Getty Images

Darum gehts Urs Fischer ist nicht mehr Trainer von Union Berlin.

Viele Union-Fans bedauern die Trennung von ihrem langjährigen Erfolgscoach.

Einige Fans fordern sogar, dass man Fischer in Berlin eine Statue baut.

«Was der Mann geleistet hat, ist wirklich ganz grosses Kino! Ihr solltet eine Statue bauen lassen», schreibt ein Union-Fan auf Instagram zur Trennung von Urs Fischer. In der Kommentarspalte unter dem Trennungs-Post werden die Berliner schon kurz nach der offiziellen Verkündigung des Fischer-Aus überhäuft mit Meinungsäusserungen. Was aussergewöhnlich ist: Die allermeisten sind positiv und voller Dankbarkeit für Fischer.

«Ich bin eine gebrochene Seele. Danke für alles, Urs Fischer. Wir werden dich niemals vergessen», heisst es in einem weiteren Kommentar. «Ich habe gerade wegen eines Trainer-Wechsels Tränen in den Augen», in einem anderen. Viele Berliner Anhänger nimmt das Ende der fünfeinhalbjährigen Amtszeit des Schweizers emotional mit. Kein Wunder: Fischer und Union – das war bis zum katastrophalen Start in die laufende Saison eine einzige Erfolgsgeschichte, ein regelrechtes Fussball-Märchen.

Fischer führte Union von 2. Bundesliga in die Champions League

Im Vorjahr trotz Double-Gewinn beim FC Basel vom Hof gejagt, startete Fischer zur Saison 2018/19 das Abenteuer Union in der 2. Bundesliga und führte den Verein im darauffolgenden Mai prompt zum erstmaligen Aufstieg in die 1. Bundesliga.

In der Belle Etage des deutschen Fussballs sicherten sich die Köpenicker unter Fischer dann erst mit einem elften Platz souverän den Klassenerhalt, ehe man sich fürs internationale Geschäft qualifizieren konnte. 2021 landete Union in der Conference League, 2022 in der Europa League und 2023 gelang sogar der Sprung in die Champions League.

Fan-Kritik an Trennung

«Der bringt den Verein aus dem Nichts in die Champions League und kaum läuft es mal 15 Spiele nicht, wirft man ihn raus. Traurig», schreibt ein Fan auf Instagram. Er ist damit nicht der Einzige, der den gemeinsamen Trennungs-Entscheid kritisiert. «Falsche Entscheidung! Lieber mit Urs absteigen als mit jemand anderem», heisst es in einem anderen Kommentar.

Fakt ist: Union und Fischer sind nach wettbewerbsübergreifend 14 sieglosen Partien zum Schluss gekommen, dass ein neuer Impuls nötig ist. «Manchmal hilft einer Mannschaft ein anderes Gesicht, eine andere Ansprache von der Trainerbank, um eine Entwicklung auszulösen», begründet Fischer selbst sein Aus in der deutschen Hauptstadt. Wer in Fischers grosse Fussstapfen tritt, ist noch unklar. Interimistisch wird der bisherige U-19-Trainer Marco Grote übernehmen. Assistiert wird er dabei von Marie-Louise Eta, die damit als erste Frau in der Männer-Bundesliga auf der Trainerbank sitzen wird.

Verstehst du den Entscheid? Ja, ein neuer Trainer kann neue Impulse setzen. Na ja, er ist immerhin der Märchen-Trainer. Nein, bei mir hätte Fischer eine Jobgarantie.