Berlin an der Spitze : Union-Star feiert nach überstandener Krebserkrankung emotionales Comeback

Fischers Union wieder an der Spitze

Auf Europa-Frust folgt wieder Liga-Lust: Der 1. FC Union Berlin geht nach einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg als Spitzenreiter der Bundesliga in die Länderspielpause. Die Köpenicker gewannen am Sonntagnachmittag im Stadion An der Alten Försterei mit 2:0 und verteidigten erfolgreich ihre in der Vorwoche eroberte Tabellenführung. Das neue Traumduo der Berliner schlug wieder zu: Zuerst bereitete Sheraldo Becker das Führungstor von Ex-YB-Spieler Jordan Siebatcheu (54. Minute) vor, dann erzielte der 27-Jährige den Treffer zum 2:0 selbst.