Bundesliga-Spieler teilt aus : Union-Stürmer wird geblitzt, beleidigt die Polizei – und sagt dann sorry

Max Kruse ist verärgert. Auf Instagram wütet er nach einer Radarkontrolle, schreibt von «Schweinen» und «liebe Polizei». Was folgt, ist eine halbherzige Entschuldigung.

Dieser Mann sorgt immer für Aufmerksamkeit. Max Kruse, der Promi-Zugang des eigentlich so bodenständigen «Eisernen» aus Berlin-Köpenick, hat jüngst mit einem eigenen Treffer und zwei Tore-Vorbereitungen beim 3:1-Sieg in Hoffenheim den 1. FC Union in neue sportliche Sphären gehievt: Tabellenplatz sieben. Jetzt sorgte der Stürmer mit Polizei-Beschimpfungen, einer anschliessenden Entschuldigung und drastischen Formulierungen wieder einmal für Wirbel jenseits des Fussballs.

«Ich werde die Strafe bezahlen»

Später erklärte er in einem weiteren Video: «Entschuldigung an die Polizisten, wenn sie sich beleidigt gefühlt haben. Vielleicht bin ich im Unrecht, vielleicht auch nicht. Ich werde die Strafe so oder so bezahlen.» «Stark asozial» habe er zu der Aktion gesagt, «nicht zu der Polizei», betonte Kruse und ergänzte: «Schweine. Ja. Ich fand es eine schweinische Aktion.»