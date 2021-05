«Transportrevolution» - Union von Migros und Co. will Verkehr in Schweizer Städten reduzieren

Migros, Coop, Post, SBB und Co. vereinigen sich für ein Grossprojekt und wollen so den Gütertransport «revolutionieren».

Künftig sollen Firmen zusammenspannen, wenn es um den Gütertransport in den Städten geht. Eine kleine «Transportrevolution» mit einer daraus resultierenden Lärmreduktion von rund 50 Prozent sowie einer Reduktion des Lieferverkehrs von 30 Prozent soll laut der « NZZaS » mit dem Grossprojekt in den Schweizer Städten entstehen.

Das Konzept sieht vor, mit einem Unternehmensverbund den Güterverkehr in den Städten neu aufzustellen. Hinter dem Projekt steht Initiant Peter Sutterlüti, Präsident von Cargo sous terrain. Die Firma umschliesst Coop, Migros, Post, SBB, Credit Suisse, Swisscom, Mobiliar, Manor oder Möbel Pfister mit ein und will eine Organisation schaffen, in der alle Beteiligten eigene Fahrzeuge einbringen, über welche dann ein Teil der Lieferungen abgewickelt wird.

Ware von «City Hubs» aus weitervertrieben werden

Die Ware selber soll in sogenannten «City Hubs» in den grösseren Städten ankommen und von dort aus in weitere zehn «Hubs» transportiert und dann zum Endkunden spediert werden. Dies entweder mit elektronischen Last- oder Lieferwagen, Rollen oder Cargo Bikes.