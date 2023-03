ChatGPT: Unis rüsten sich gegen Schummeleien mit künstlicher Intelligenz

ChatGPT, der Bot, der auf künstlicher Intelligenz basiert und zu fast jeder Frage eine Antwort weiss, hält an Schweizer Universitäten Einzug. In den USA hat der Text-Roboter Medienberichten zufolge bereits Universitätsprüfungen in Medizin, Wirtschaft und Rechtswissenschaften bestanden. Wie eine Umfrage von 20 Minuten zeigt, wenden viele Studierende in der Schweiz das KI-Programm schon an – für Zusammenfassungen, Recherchen oder beim Lernen.