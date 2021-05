Kohlenmonoxidvergiftung - Unispital Genf entlässt Soldaten nach Panzerunfall

Bei einer Übung in der Nacht auf Dienstag sind drei Armeeangehörige so schwer verletzt worden, dass sie Beatmungsgeräte brauchten. Den insgesamt vier Soldaten gehe es besser, sagt nun Armeesprecher Daniel Reist. Einer von ihnen sei bereits am Dienstagnachmittag aus dem Spital entlassen worden, seine drei Kollegen sollen am Mittwochnachmittag folgen. Das berichtet Nau.ch.