Zürich : Unispital will Starchirurg Thierry Carrel vor die Tür setzen

In einem Schnellverfahren ernennt das Unispital Zürich einen neuen Chef. Der weltweit bekannte Topchirurg Thierry Carrel soll nun seinen Posten räumen.

1 / 4 Thierry Carrel soll die Herzchirurgie des Unispitals Zürich verlassen. BZ Das Unispital soll Carrel eine Vereinbarung vorgelegt haben, die besagt, dass er bis Ende November seine Funktion aufgeben soll. BZ Die Herzchirurgie am USZ bekommt Konkurrenz aus dem Kantonsspital St. Gallen. 20 Minuten

Darum gehts

Er ist einer der Top-Herzchirurgen weltweit. Thierry Carrel war 21 Jahre lang Klinikdirektor der Herzchirurgie am Berner Inselspital . Seit zwei Jahren arbeitet der 62-Jährige in der Herzchirurgie des Zürcher Unispitals (USZ). Paul Vogt, der Klinikleiter am USZ, hat ihn als seinen Stellvertreter geholt. Dies, weil die Herzklinik nach der Affäre um den Ex-Chef Francesco Maisano Missstände aufwies, wie die Zeitungen der Tamedia schreiben. In einer Medienmitteilung schreibt das USZ , dass Vogt die Klinik «stabilisiert und auf eine hohe Qualität zurückgeführt» habe.

Trotzdem verschmäht das Unispital nun den Top-Chirurgen und möchte ihn so schnell wie möglich loswerden, wie die Zeitungen der Tamedia schreiben. Einen Nachfolger haben sie nämlich bereits. Ab dem 1. Dezember wird Omer Dzemali die Herzchirurgie im USZ übernehmen. Bisher war er Chef der Herzchirurgie im Stadtspital Triemli. Das Unispital soll Carrel eine Vereinbarung vorgelegt haben, die besagt, dass er bis Ende November seine Funktion aufgeben soll. Somit muss er seinen Badge in rund drei Wochen abgeben. Auch sein elektronischer Zugang zur USZ-Informatik soll gelöscht werden. Der Herzchirurg selbst will sich zur Angelegenheit nicht äussern. Es wird jedoch gemunkelt, dass Carrel die Vereinbarung noch nicht unterschrieben hat. Der jetzige Chef Paul Vogt hat auf Ende November gekündigt.

26 Personen haben sich beworben

Wie die Zeitungen der Tamedia weiter schreiben, löse unter Fachleuten die Art und Weise, wie Omer Dzemaili zum neuen Chef ernannt wurde, auf nationaler und internationaler Ebene Kopfschütteln aus. Das USZ habe sich monatelang mit der Frage auseinandergesetzt, «wie sich die Klinik für Herzchirurgie künftig positioniert und wie die Klinikdirektion besetzt werden soll». In Folge schrieb die Uni Zürich im April die Professur für Herzchirurgie aus und teilte mit, dass die Position eng mit der Klinikleitung verbunden sei.

Normalerweise dauere die Ernennung eines neuen Chefs für so einen Posten Monate, wenn nicht gar Jahre. Nur wenige würden den Cut schaffen, diese können sich dann an einem Symposium an der Universität vorstellen. Wer eine solche Einladung für das Symposium bekomme, könne dies künftig in seiner Vita vorzeigen, auch wenn man die Anstellung nicht erhalte. Laut den Zeitungen der Tamedia haben sich 26 Personen auf die Stelle beworben. Auch Omer Dzemali vom Triemli sei auf der Liste gestanden. Dieser sei zwar ein guter Chirurg, soll aber akademisch mit seinen Mitbewerbern und Mitbewerberinnen nicht mithalten können. Den Job hat er aber trotzdem bekommen.

Konkurrenz aus St. Gallen

Nun stelle sich in der Fachwelt die Frage, warum für die Leitung der Herzklinik kein kompetitives Auswahlverfahren für den Besten oder die Beste gemacht worden sei. Auf Anfrage sagt das USZ gegenüber dem «Tages-Anzeiger» zum neuen Chef: «Die Publikationsliste akademischer Arbeiten mag weniger lang sein als bei anderen Klinikdirektoren und -direktorinnen. Die Forschungstätigkeit stand in den Jahren am Stadtspital weniger im Zentrum, wird aber mit Aufnahme seiner Funktion am USZ wieder grossen Stellenwert erhalten.»

Den Abbruch des Auswahlverfahrens erklärt das USZ mit problematischen Fallzahlen. Es brauche eine «Erhöhung der Patientennachfrage», heisst es. Es soll nämlich Konkurrenz aus St. Gallen geben. Das Kantonsspital St. Gallen baut seine Herzchirurgie aus. Darum musste die Klinikleitung in Zürich rasch besetzt werden. Die neue Herzchirurgie in St. Gallen könnte für das USZ wirklich problematisch werden. Circa die Hälfte der Patientinnen und Patienten der USZ-Herzchirurgie werden aus der Ostschweiz zugewiesen.

