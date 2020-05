Mehrere Ärzte stehen in Kritik

Unispital Zürich entlässt Whistleblower

Das Unispital Zürich hat den Whistleblower entlassen, der Missstände in der Herzchirurgie publik gemacht hatte.

Dieser war in einer leitenden Funktion am Unispital in Zürich tätig.

Am Universitätsspital Zürich (USZ) ist jener Mann entlassen worden, der einem Medienbericht zufolge zuvor von Missständen an der Klinik für Herzchirurgie berichtet hatte.

In den Tamedia-Zeitungen vom Samstag hiess es, der in leitender Funktion tätigte Arzt habe ein Dossier mit zwölf Fällen von Verfehlungen am Spital zusammengestellt. Am 12. Dezember 2019 soll er demnach die Unterlagen mit dem Titel «Whistleblower» an die Spitaldirektion geschickt haben.