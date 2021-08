Flughafen Zürich - United Airlines muss Start wegen Vogelschlag abbrechen

«Der Start ist eine sehr heikle Phase»

Laut Christian Schubert, Sprecher beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl), kommen Vogelschläge an Schweizer Flughäfen immer wieder vor. Letztes Jahr habe man 162 Vorfälle registriert. «Je nachdem, wo die Vögel aufschlagen, können sie grosse Schäden an der Cockpitscheibe, am Flügel oder Triebwerk anrichten und so ein Flugzeug zur Notlandung oder zum Startabbruch zwingen.» Vor allem der Start sei eine sehr heikle Phase. «Wenn ein Vogel beim Start in ein Triebwerk gelangt, kann dies zum Ausfall des Triebwerkes führen.» Piloten und Pilotinnen trainieren deshalb regelmässig solche Vorfälle im Simulator und bereiten sich laut Schubert vor jedem Flug auf einen eventuellen Startabbruch vor. «Ist eine bestimmte Geschwindigkeit beim Start am Boden noch nicht überschritten, dann kann noch eine Notbremsung durchgeführt werden.»