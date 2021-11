Solskjaer unter Druck – United-Spieler rebellieren gegen Trainer – der schickt sie in die Ferien

Dieser schickt die Spieler in die Ferien und reist in seine norwegische Heimat.

Zuerst das 0:5-Debakel gegen Rivale Liverpool , kurze Zeit später die 0:2-Pleite im Stadtderby gegen City – nur ein Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen. Die Luft für Manchester Uniteds Coach Ole Gunnar Solskjaer wird immer dünner. In der Tabelle liegen die Red Devils nur auf Platz sechs. Noch hinter Granit Xhakas Arsenal, das katastrophal in die Saison gestartet war.

Die Rückendeckung schwindet

Und was tut Solskjaer? Der schickt seine Spieler in die Ferien und reist selber mit seiner Familie in seine norwegische Heimat. Die Spieler, die nicht mit ihren Nationalteams unterwegs sind, und der Staff haben von Solskjaer eine Woche freibekommen. Dieser Entscheid kam nach den schlechten Leistungen der letzten Zeit sehr überraschend. Es war erwartet worden, dass Solskjaer nun im Training mit den verbliebenen Spielern an einer Lösung arbeitet.