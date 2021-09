YB – Manchester United - Ronaldo, Pogba und Sancho in der Startelf – gegen diese Mannschaft muss YB ran

Nati-Spieler Cedric Zesiger steht gegen United nicht in der Startelf, muss von der Bank zusehen wie sich seine Mannschaft schlägt. Die Verletzung, die er sich gegen den FCZ zugezogen hat, ist zwar nicht so schlimm wie zuerst angenommen, für einen Platz in der ersten Elf reicht es trotzdem nicht – Lauper ersetzt ihn.