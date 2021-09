«Bacalhau» – Liebslingsgericht von Cristiano Ronaldo ekelt ManUnited-Spieler

Auf dem Fussballplatz ist Cristiano Ronaldo top. In vier Spielen für Manchester United, seit seiner Rückkehr im Sommer, traf der Portugiese bereits vier Mal. Bei seiner Menü-Wahl ist er aber nicht auf dem gleichen Niveau – zumindest sind seine Mitspieler wohl dieser Meinung.

Wie die englische «Sun» schreibt, setzte der Portugiese das portugiesische Nationalgericht Bacalhau auf die Speisekarte. Der eingesalzene Kabeljau mit Eiern sei jedoch nicht zum Hit geworden. Ebenso nicht besonders beliebt ist der von Rolando geliebte Oktopus. Ein Insider sagte der Zeitung: «Das liebt Ronaldo. Aber die meisten seiner Kollegen freunden sich damit nicht an, auch, wenn es für Ronny offensichtlich funktioniert!»

Generell setzt der Superstar auf eine Ernährung mit vielen Eiern und Avocados – frei nach dem Oliver Kahn Motto «Eier, wir brauchen Eier». Seine Teamkollegen essen aber lieber Nudeln, Poulet und Salat. Seit seiner Ankunft in Manchester ist das Essen ein grosses Thema im Verein. Vor wenigen Wochen sagte Ersatztorwart Lee Grant scherzhaft, dass sich niemand trauen würde, etwas ungesundes zu essen. «Es gab Apfelstreusel, Vanillepudding, Brownies und solche Sachen. Aber kein einziger Spieler hat davon etwas angefasst. Alle sassen still da und einer fragte mich: ‹Was hat Cristiano auf seinem Teller?›»