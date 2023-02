KI-Flop: Universität nutzte ChatGPT um Trost-Mail nach Amoklauf zu schreiben

Doch das Rundmail an alle Studenten und Dozenten zeigte: Es wurde vom Chatbot ChatGPT geschrieben.

Die Universität wollte die Studenten nach einem Amoklauf an der Michigan Universität ermutigen.

Eine Trost-Mail von der Vanderbilt Universität im Bundesstaat Tennessee geriet heftig in Kritik.

Mit der Ankunft von Künstlicher Intelligenz in der Öffentlichkeit, hauptsächlich durch Chatbots wie ChatGPT, wird die KI neben dem privaten Gebrauch auch vermehrt in beruflichen Bereichen genutzt. Doch eine Universität im Bundesstaat Tennessee geriet dafür heftig in Kritik.