UZH – Universität Zürich stellt 598 Millionen Franken teures Neubau-Projekt vor

An der Rämistrasse soll ein neues Universitätsgebäude entstehen.

Platz für 6000 Personen

Das Projekt soll nachhaltig gebaut und gestaltet werden. So reduziert die Holz-Beton-Hybridbauweise beim Bau laut den Architekten CO2 -Emissionen und sorge langfristig für eine gute Isolation. Auch ist eine vollflächige Begrünung vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2024 beginnen, der Bezug an der Rämistrasse, an der sich auch die Hauptgebäude der UZH und der ETH befinden, ist für 2029 geplant.