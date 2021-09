Plagiats-Bussen - Universität Zürich versus Studenten – die Uni zieht vor das Bundesgericht

1 / 4 Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Universität Zürich (Bild) in einem Streit um Bussengelder zurückgepfiffen. 20min/Marco Zangger Diese will das nicht akzeptieren und ist nun vor das Bundesgericht gezogen. Universität Zürich. Foto: 20min/Marco Zangger 20min/Marco Zangger Geldstrafen müssten im Universitätsgesetz vorgesehen sein und liessen sich nicht einfach vom Unirat verordnen, entschied das Verwaltungsgericht im Juli. Universität Zürich. Foto: 20min/Marco Zangger 20min/Marco Zangger

Darum gehts Die Universität Zürich will härtere Strafen für Plagiate und Spicken einführen.

Das Zürcher Verwaltungsgericht pfiff die Hochschule aber zurück.

Nun hat sie den Entscheid an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Universität Zürich will Studenten und Studentinnen härter bestrafen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Wer beispielsweise spickt, ein Plagiat einreicht oder den Betrieb an der Uni stört, soll bis zu 40 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten oder eine Busse bis 4000 Franken bezahlen. Doch die Studenten und Studentinnen sind damit nicht einverstanden – sie reichten vor Gericht Beschwerde gegen die neue Disziplinarordnung ein. Das Zürcher Verwaltungsgericht pfiff die Hochschule mit der Begründung zurück, dass eine gesetzliche Grundlage dafür fehle. Die entsprechende Bestimmung sei deshalb aufzuheben, urteilte das Gericht im Juli.

«Entscheid kommt überraschend»

Nun geht das Bussen-Drama in die nächste Runde: Die Verantwortlichen an der Universität haben den Entscheid des Verwaltungsgerichts Zürich am 10. September an das Bundesgericht weitergezogen, wie die «Zürcher Studierendenzeitung» (ZS) schreibt. «Für mich kommt der Entscheid des Universitätsrats überraschend», zitiert die ZS Pio Steiner, den Co-Präsidenten des Studierendenverbands VSUZH.

Geldstrafen müssten im Universitätsgesetz vorgesehen sein und liessen sich nicht einfach vom Unirat verordnen, entschied das Verwaltungsgericht im Juli. Denn der Gesetzgebungsprozess gestaltet sich komplex: Änderungen des Universitätsgesetzes unterstehen im Kanton Zürich dem fakultativen Referendum.

Vorwurf der Willkür

Christian Schwarzenegger, der die Revision der Verordnung in der Universitätsleitung betreut, hält dagegen: «Wir haben das Urteil genau studiert und ich denke, aus Sicht der Uni Zürich hat das Verwaltungsgericht hier die strengstmögliche Auslegung gewählt.» Laut dem Prorektor und Strafrechtsprofessor sind die geplanten Bussen an anderen Universitäten üblich. Die ZS merkt allerdings an, dass die Geldstrafen dort im jeweiligen Universitätsgesetz festgehalten seien und nicht in einer Verordnung aus den Führungsriegen der Unis.

Die Universität werfe dem Verwaltungsgericht im Rekurs vor, gegen das in der Verfassung verankerte Willkürverbot zu verstossen. Die Beschwerdeführer seien noch immer der Meinung, dass die Norm im Universitätsgesetz eine ausreichende Rechtsgrundlage sei, um auf Verordnungsstufe Geldleistungen als Disziplinarmassnahmen vorzusehen. Laut Urs Bühler, stellvertretender Aktuar des Universitätsrats, verletzt das Verwaltungsgericht gar das Legalitätsprinzip und verstösst gegen die Autonomie der Uni.