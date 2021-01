Das Universitätsspital Basel hat am Montag begonnen seine Mitarbeitenden gegen das Coronavirus zu impfen.

Das Basler Universitätsspital (USB) hat am Montag damit begonnen Teile des Personals gegen das Coronavirus zu impfen, wie die «bz» berichtet. Nicolas Drechsler, Sprecher des Spitals, bestätigt gegenüber der Zeitung: «Wir haben vom Kanton einige wenige Impfdosen bekommen, um das Personal von Intensivstation und Notfallstation impfen zu können, also jene, die als erste, oder am direktesten mit Covid-Patientinnen und Patienten zu tun haben.»