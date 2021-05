Unsicherheit um Corona-Impfung – Junge fürchten um ihre Termine

Am Mittwoch schrieb Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements, auf Twitter. Sie versichert, dass kein Fehler im System erkannt werden konnte.

Der Kanton Basel-Stadt ist gemäss Impfplan nun dabei, Termine an Erwachsene zu vergeben, die enge Kontakte zu besonders gefährdeten Personen haben (Gruppe 3). Vier der fünf Gruppen der besonders Gefährdeten (1a bis 1d) sind demnach geimpft, 1e noch dran. Gesundheitspersonal (Gruppen 2a und 2b) wird separat geimpft. Das ist eigentlich ein erfreulicher Fortschritt, doch bei der Reihenfolge der Impftermine ist etwas schiefgegangen.

So weiss 20 Minuten von einem gesunden 32-Jährigen, der bereits beide Impftermine hat. Es gibt aber auch registrierte Personen höherer Altergruppen, die noch kein Datum bekommen haben. Das sorgt vor allem bei jüngeren Impfwilligen für Verunsicherung. So kursiert etwa auf Instagram eine Story, in der behauptet wird, Personen seien im Impfzentrum abgewiesen worden. «Ich habe nächste Woche einen Termin und habe Jahrgang 98 (1998, nicht 1898, sonst könnte ich es noch verstehen)», schreibt der User. Er befürchtet, weggeschickt zu werden.