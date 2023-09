Gegen Vermehrung: Schweizer töten 100’000 Katzen pro Jahr

In der Schweiz leben laut Schätzungen von Tierschutzverbänden rund 300’000 heimatlose Katzen – und das hat dramatische Folgen: Jedes Jahr werden hierzulande circa 100’000 dieser Katzen getötet. «Eine Populationskontrolle von Katzen mittels Tötung ist in der Schweiz leider immer noch alltäglich», sagt Esther Geisser, Präsidentin der Tierschutzorganisation NetAP, gegenüber den Zeitungen der CH Media. Die Streunerkatzen fallen Krankheiten zum Opfer, sterben bei Unfällen oder werden eingeschläfert.

Freie Verfügungsmacht über Katzen

Auch wenn diese «kontrollierten» Tötungen vielen Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzern einen Schauer über den Rücken jagen, entsprechen sie geltendem Recht. Entscheidend sei, dass die Katzen von ihrer Besitzerin oder ihrem Besitzer getötet werden, ordnet Rechtsprofessor Peter V. Kunz ein. In dem Fall des Bauern gelten die Katze als seine «Sache». «Insofern hat er eigentlich eine freie Verfügungsmacht über die Katze», so Kunz. Nur wenn die Katze von einer Drittperson getötet wird, wäre es strafrechtlich relevant.

Eine Kastrationspflicht sei «unverhältnismässig»

Eine Kastrationspflicht sei laut dem Juristen Kunz jedoch schwer einzuführen. «Anders als bei Hunden gibt es in der Schweiz keine Registrierung für Katzen. Zudem gebe es Unterschiede zwischen Freigänger- und Hauskatzen. Speziell in letzterem Fall mache eine Kastration grundsätzlich keinen Sinn, weil das Tier nicht mit anderen Tieren in Berührung komme. «Daher ist es politisch so schwer, ein Gesetz oder eine Pflicht einzuführen», erklärt Kunz.