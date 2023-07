Eklat in Wimbledon : «Es wäre gut, wenn die Zuschauer wüssten, was los ist»

Darum gehts Victoria Asarenka wurde nach einem Handshake-Verzicht vom Wimbledon-Publikum ausgebuht.

Gegnerin Elina Switolina forderte darauf ein Statement der Veranstalter.

Jene sehen aber keinen Grund für eine Reaktion.

Die ukrainische Tennisspielerin Elina Switolina forderte nach dem Wirbel um eine vermeintlich respektlose Geste der Belarussin Victoria Asarenka die Wimbledon-Veranstalter dazu auf, ein offizielles Statement bezüglich des Handshake-Verzichts der ukrainischen Tennisstars gegenüber russischen und belarussischen Profis zu erlassen.

Wimbledon-Geschäftsführerin Sally Bolton erteilt dem Anliegen von Switolina nun gegenüber der Nachrichtenagentur AFP eine Absage. «Wir haben nicht die Absicht, das zu tun», erklärt die 49-Jährige. Historisch gesehen, sei es im Tennis die persönliche Entscheidung jeder einzelnen Spielerin, wie sie am Ende eines Matches reagiere. «Ich denke nicht, dass wir vorschreiben wollen, was passiert», so Bolton.

«Wir haben in Wimbledon ein unglaublich sachkundiges Publikum. In den meisten Fällen versteht es, was da passiert», hält die Chefin des Rasenklassikers fest. Gleichzeitig räumt sie ein, dass es «unmöglich» sei, das Publikum zu kontrollieren. Es gelte nun, den Fokus wieder aufs Sportliche zu legen und «nicht auf all die anderen Dinge, die vor sich gingen».

Sabalenka unterstützt Switolinas Forderung

Asarenkas Landsfrau Aryna Sabalenka verkündet derweil ebenfalls, dass sie sich ein Statement von den Organisatoren erhoffe. «Jemand muss auf Social Media ankündigen, dass es keinen Handschlag geben wird, damit die Spielerinnen den Platz nicht mit so viel Hass verlassen», meint die Weltnummer zwei.

Die 25-jährige Belarussin hält fest, dass es für Asarenka am Montag eine «wirklich schwierige Situation» gewesen sei. Künftig sollten die Fans auch im Stadion via Lautsprecher darauf hingewiesen werden, wieso es keinen Handshake gebe. «Es wäre gut, wenn die Zuschauer wüssten, was los ist», so Sabalenka, die am Mittwoch im Viertelfinal auf die US-Amerikanerin Madison Keys (WTA 18) trifft.

Handshake-Verzicht wegen des Kriegs

Dass ukrainische Tennis-Profis auf den Handshake bei Partien gegen russische oder belarussische Gegnerinnen verzichten, ist nicht neu. Switolina oder andere Ukrainerinnen wie Marta Kostyuk wurden wegen ihrer Haltung schon in der Vergangenheit kritisiert und auch ausgebuht, beispielsweise am French Open.

Der Grund für das Ausbleiben des obligaten Verabschiedungsrituals auf dem Tenniscourt ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Im Fall von Asarenka war es für einmal die Belarussin, welche die Pfiffe abkriegte. Der Grund: Nach dem Matchball hatte sie sich zum Netz begeben. Weil sie aber wusste, dass Switolina auf das Händeschütteln verzichtet, hob die Belarussin nur die Hand in Richtung Switolina und machte sich auf, ihre Sachen wegzuräumen. Die Fans interpretierten die Geste falsch und buhten Asarenka wegen vermeintlich respektlosen Verhaltens aus.

