Mehr als zwei Millionen Franken

Unmoralisches Angebot für russische Leichtathletin

Von einem Fremden erhält die russische Weitspringerin Darya Klishina das Angebot, für 190'000 Franken pro Monat oder fast 2,2 Millionen im Jahr als Escort-Dame zu arbeiten.

In einem Interview mit der russischen Zeitung «Sports» enthüllt die in Amerika wohnhafte russische Weitspringerin pikante Informationen. So erzählt Darya Klishina, dass sie über die sozialen Medien ein äusserst unmoralisches Angebot erhalten habe. Der Inhalt dieses Angebots: Klishina soll als Escort-Dame arbeiten.

«Die Nachricht kam von einem unbekannten Internetnutzer aus den USA per direkter Instagram-Nachricht», erzählt die 29-Jährige der Zeitung. Sie habe das Angebot natürlich abgelehnt – bestimmt, aber höflich, wie Klishina sagt. Da sie nämlich nicht jemand sei, die gerne Leute beschimpft, habe sie freundlich mit «Entschuldigung, aber ich bin nicht an diesem Angebot interessiert» geantwortet.

Sehr viel Geld

So höflich und bestimmt Klishinas «Nein» aber auch war, das Gegenüber schien es nicht zu verstehen. So versuchte er die WM-Zweite von London 2017 mit Geld zu überzeugen. Der Unbekannte sagte, dass sie nicht einmal die Bedingungen kenne. Er bot ihr daraufhin 190’000 Franken pro Monat oder fast 2,2 Millionen Franken im Jahr an, um als «High Class Escort» in den Vereinigten Staaten zu arbeiten.