Maskenpflicht an Schulen aufgehoben - «Unnötig, zwei Wochen vor den Sommerferien Risiko einzugehen»

Föderalismus bei Maskenobligatorien an Schulen

Während in beiden Basel die Maskenpflicht für Kinder ab zehn Jahren, respektive der fünften Schulklasse gilt oder im Falle von Baselland gegolten hat, wird dies in anderen Kantonen unterschiedlich gehandhabt. In Zürich wurde eine Maskentragpflicht ab der dritten Klasse der Primarschule angeordnet, die aber Anfang Juni aufgrund eines Rekurses wieder ausser Kraft gesetzt wurde. So unterstehen der Maskentragpflicht nur noch die Sekundarschulen. Im Kanton Sankt Gallen kannten Primarschulen gar nie eine Maskenpflicht und auf der Sekundarstufe wurde sie schon per Ende Mai aufgehoben. Auch im Kanton Luzern gilt die Maskenpflicht erst ab Sekundarstufe. Ebenso im Kanton Bern. Dort hofft man die Maskentragpflicht nach den Sommerferien ganz aufheben zu können, allerdings soll das breite Testen mindestens in den ersten drei Schulwochen nach den Ferien weitergeführt werden.