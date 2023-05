Klimaschutzgesetz: FDP streitet über Parolen-Fassung

Die Uneinigkeit in Klima-Fragen weckt Erinnerungen an die heftigen Auseinandersetzungen ums CO2-Gesetz.

Nationalrat Christian Wasserfallen will sich an der Delegiertenversammlung vom Samstag «mit Herzblut» für ein Nein einsetzen.

Denn in der FDP-Basis gibt es viele kritische Stimmen . Gemäss aktueller Umfrage von Tamedia und 20 Minuten lehnen 45 Prozent der freisinnigen Wählerschaft das Gesetz ab. Am Samstag entscheiden die Delegierten in Kreuzlingen TG über die Parole.

FDP-Wasserfallen: «Aus freisinniger Sicht kann man nur ablehnen»

Der Markt dafür sei schon heute überhitzt. «Die Vorlage führt zudem zu einem deutlichen Mehrverbrauch von Strom, den wir nicht in der Lage sind, ausreichend zu produzieren», so Wasserfallen. Für ihn ist klar: «Aus freisinniger Sicht kann man dieses Gesetz nur ablehnen.» In eine ähnliche Richtung äussert sich der St. Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler in der «Weltwoche».