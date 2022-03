Nach Ja zu Kandidatur – UNO-Amt der Schweiz weckt Angst vor Neutralitätsverlust

In einem Einsitz der Schweiz sehen einige Stimmen bereits eine Absage an die Schweizer Neutralität.

Der Nationalrat gab der Schweizer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat grünes Licht. Stimmt der Ständerat auch zu, entscheidet die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Juni, ob die Schweiz einen der zehn nichtständigen Sitze im Sicherheitsrat bekommt. Laut der UN-Charta besteht die Hauptverantwortung des Sicherheitsrats darin, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Dazu kann er sowohl Wirtschaftssanktionen als auch militärische Massnahmen gegen einen Aggressor beschliessen. In einem Einsitz der Schweiz sehen einige Stimmen bereits eine Absage an die Schweizer Neutralität.

Auch die SVP ringt mit der beschlossenen Kandidatur. Der Nationalrat schmetterte ihre Forderung, darauf zu verzichten, am Donnerstag mit grosser Mehrheit ab. Der Ukraine-Krieg zeige, dass die friedlichen Zeiten vorbei seien, sagt SVP-Nationalrat Thomas Aeschi. «Sitzen wir im UNO-Sicherheitsrat, müssen wir künftig über Krieg oder Frieden entscheiden.» Er rechnet damit, dass sich die Schweiz jede Woche in Konflikten positionieren muss. «Das würde die Schweiz zerreissen.»

«Keine Trittbrettfahrerin mehr sein»

Bei Nationalräten anderer grosser Parteien stösst die SVP auf taube Ohren. Der Sicherheitsrat entscheide zugunsten des Friedens – nicht des Kriegs, sagt SP-Nationalrätin Franziska Roth. «Die Schweiz darf in der Weltpolitik keine Trittbrettfahrerin mehr sein.» Putin breche sämtliche Regeln, greife Spitäler und Menschen auf der Flucht an. Gerade in der jetzigen Zeit sei es wichtig, in einem Gremium zur Wahrung des Friedens und des Rechtsstaats mitreden zu können. «Unsere guten Dienste dank unserer Neutralität sind jetzt gefragter denn je.»