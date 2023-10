Israel wegen angekündigter Abriegelung des Gazastreifens kritisiert

Weiter kündigte die Regierung an, den Gazastreifen von Wasser, Essen, Energie und Gas abzuschneiden.

Am 7. Oktober starteten Hamas-Kämpfer einen Grossangriff auf Israel.

Zwei Tage nachdem Hammas-Kämpfer einen Grossangriff auf Israel gestartet hatten, bei dem mindestens 900 Menschen getötet wurden, kündigte der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant eine Abrieglung des Gazastreifens an. Darüber zeigt sich UN-Generalsekretär António Guterres besorgt und Menschenrechtsorganisationen warnen nun auch Israel vor Kriegsverbrechen.

Der Gazastreifen, dessen Grenzen seit 2006 von Israel und Ägypten kontrolliert werden, wird vollständig unter Belagerung gestellt. «Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Wasser – alles wird geschlossen», so Gallant.

Versorgung von 2,3 Millionen Bewohner soll unterbrochen werden

Diese Entscheidung wird von der Menschenrechtsorganisation «Human Rights Watch» scharf kritisiert: Die Versorgung der 2,3 Millionen Menschen, die im Gazastreifen wohnen, zu unterbrechen, stelle eine unrechtmässige kollektive Bestrafung dar, was, genau wie die Angriffe auf Zivilisten der Hamas-Kämpfer ein Kriegsverbrechen ist. «Die Kriegsgesetze gelten für alle Konfliktparteien, unabhängig von der Rechtmässigkeit ihres Kriegseintritts oder dem Machtgefälle zwischen den Parteien», so «Human Rights Watch, «Es gibt keine Ausnahmen.»

Auch UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich besorgt über die angekündigte Gegenreaktion. Bei einer Pressekonferenz sagte er, die humanitäre Lage im Gazastreifen sei schon zuvor extrem schlecht gewesen. «Nun wird sie sich exponentiell verschlechtern», so Guterres. Er forderte Zugang für die UN, um die 2,3 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen mit humanitärer Hilfe zu versorgen.

Er erkenne zwar Israels «legitime Sorgen» um die nationale Sicherheit an und er verurteilte die «abscheulichen Angriffe» der Hamas. Trotzdem müsse Israel das humanitäre Völkerrecht bei seinen Militäreinsätzen achten.

Israel führe eine «Politik der kollektiven Bestrafung»

Schon lange wird Israel vorgeworfen, kollektive Bestrafung anzuwenden und Verursacher der humanitären Krise in Gaza zu sein. UN-Sonderberichterstatter, Michael Lynk schrieb 2020 in einem Report von «Israels Politik der kollektiven Bestrafung», die zu «einer völlig zusammengebrochenen Wirtschaft, einer zerstörten Infrastruktur und einem kaum noch funktionierenden Sozialsystem» geführt hat.

Während Israel die Abriegelung damit begründete, die Hamas einzudämmen und die Sicherheit für Israel zu gewährleisten, habe die Abrieglung unermessliches Leid für die Einwohner und Einwohnerinnen des Gazastreifens zu Folge, so Lynk.

«Erdrückende Abriegelung» bereits seit 2007

«Die israelischen Behörden haben die Palästinenser jahrzehntelang systematisch unterdrückt und seit 2007 eine erdrückende Abriegelung der Bevölkerung des Gazastreifen verhängt», so die Menschenrechtsorganisation. Die Palästinenser in den besetzten Gebieten seien in letzter Zeit mit einer vielleicht noch nie dagewesenen Repression konfrontiert.