Genf : UNO-Menschenrechtsexperten fordern Lebenszeichen von Prinzessin Latifa

Lebt die gefangene Prinzessin Latifa noch? Menschenrechtsexperten machen Druck auf das Golfemirat Dubai.

Mehrere UN-Menschenrechtsexperten verlangen vom Golfemirat Dubai ein Lebenszeichen und klare Auskünfte über das Schicksal der verschwundenen Prinzessin Latifa. Sie seien besorgt über Misshandlungsvorwürfe, teilten sie am Dienstag in Genf mit. «Wir sind alarmiert, dass die Behörden bislang keine konkreten Angaben gemacht haben», teilten die Berichterstatter mit. Unter anderem hatte das UN-Menschenrechtsbüro in Genf ein Treffen mit der Tochter des Emirs Mohammed bin Raschid al-Maktum von Dubai verlangt.

Freunde der Frau hatten im Februar in Grossbritannien Videos der Prinzessin veröffentlicht. Darin sagt sie, sie sei entführt worden und werde in einer Villa wie in einem Gefängnis festgehalten. Die Herrscherfamilie Dubais gab an, Latifa werde von ihrer Familie und medizinischem Personal betreut.