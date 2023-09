Olaf Scholz spricht an UNO-Vollversammlung vor leeren Rängen

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz war am Dienstagabend ein recht einsamer Redner bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Ein Bild zeigt, wie Scholz vor leeren Sitzreihen spricht, während er vor «Schein-Lösungen» bei der Suche nach Frieden in der Ukraine warnte.