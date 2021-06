Fall Brian - UNO interveniert beim Bund wegen Anti-Folter-Konvention

Brian sitzt in der Strafanstalt Pöschwies in Isolationshaft. Diese sei unmenschlich und verletze die Anti-Folter-Konvention, sagt nun der UNO-Sonderberichterstatter für Folter.

1 / 3 Der Schweizer Strafgefangene Brian ist laut seinen Anwälten jeden Tag 23 Stunden in seiner Zelle. Er habe keinen Kontakt zu anderen Gefangenen, könne seine Familie nur hinter Glas sehen und sei bei Spaziergängen gefesselt. Robert Honegger Diese Haftbedingungen verstossen laut dem UNO-Sonderberichterstatter für Folter gegen die Anti-Folter-Konvention. Eine Isolationshaft dürfe es nur in Ausnahmefällen und maximal 15 Tage lang geben, sagt Nils Melzer. Screenshot SRF Die Strafbehörden verlegten Brian letztes Jahr in einen Spezialtrakt für gewaltbereite Häftlinge in der Strafanstalt Pöschwies, wo er schon am ersten Tag die Türe seiner Zelle demolierte. Tamedia/Emanuel Ammon/AURA

Der UNO-Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzer hat wegen des Gefangenen Brian (früher bekannt als Carlos) beim «Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten» (EDA) interveniert. Melzer forderte am 9. Juni schriftlich bessere Haftbedingungen. Brian sei in einem «unmenschlichen Haftregime», das die Anti-Folter-Konvention verletzte. Eine Isolationshaft dürfe es nur in Ausnahmefällen und maximal 15 Tage lang geben. Brian sei aber schon fast drei Jahre in Isolationshaft, sagte Melzer gegenüber «Radio SRF».

Die Strafbehörden verlegten Brian Ende Oktober 2020 in einen Spezialtrakt für gewaltbereite Häftlinge in der Strafanstalt Pöschwies, wo er schon am ersten Tag die Türe seiner Zelle demolierte. Die Zelle kostete 1,85 Millionen Franken und sollte laut der Strafanstalt eigentlich unzerstörbar sein.

Brian griff Gefängnispersonal an

Der Strafgefangene ist seit August 2018 im Gefängnis Pöschwies in Sicherheitshaft. Laut seinen Anwälten ist er täglich 23 Stunden in seiner Zelle. Brian habe keinen Kontakt zu anderen Gefangenen, könne seine Familie nur hinter Glas sehen und sei bei Spaziergängen gefesselt. Ihm wird vorgeworfen, das Personal im Gefängnis angegriffen und mit dem Tod bedroht zu haben, weshalb er nun auf ein rechtskräftiges Urteil wartet. Das Zürcher Obergericht werde wohl noch diese Woche ein weiteres Urteil fällen, so «Radio SRF».

Das EDA gab gegenüber dem Sender an, dazu innert 60 Tagen Stellung zu nehmen. Das Zürcher Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung liess verlauten, die Haftbedingungen seien weder unrechtmässig noch unverhältnismässig. Trotzdem: Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter werde Brian im Juli besuchen, um die Situation im Gefängnis Pöschwies genau zu untersuchen.